Omicidio Strigno, i carabinieri hanno arrestato un uomo

BOLZANO, 17 GEN - I carabinieri del nucleo investigativo di Trento e di Borgo Valsugana, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trento, su richiesta del pubblico ministero hanno arrestato un 40enne marocchino ritenuto responsabile dell'omicidio di Mauro Sbetta, il 68 pensionato rinvenuto morto nei giorni scorsi nel proprio appartamento nei pressi di Strigno (Trentino). In seguito agli accertamenti e all'autopsia eseguita ieri, in una nota i carabinieri parlano di un "pestaggio che ne cagionava la morte per emorragia intracranica, avvenuto nella propria abitazione". L'uomo sta per essere condotto presso il carcere di Spini di Gardolo per essere messo a disposizione dell'autorità giudiziaria mandante.

BOLZANO

