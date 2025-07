++ Omicidio 'strada parco': due ergastoli e un'assoluzione ++

PESCARA, 24 LUG - La Corte d'Assise di Chieti, in applicazione al Tribunale di Pescara, ha condannato all'ergastolo due dei tre imputati nel processo per l'agguato del 1° agosto 2022, legato a questioni di droga, in un bar sulla 'strada parco' di Pescara, conclusosi con la morte di Walter Albi e il ferimento grave di Luca Cavallito. Ergastolo per Cosimo Nobile, ritenuto esecutore dell'agguato, e Natale Ursino, considerato il mandante, tuttora irreperibile. Assolto Maurizio Longo che era accusato di concorso in omicidio per aver presumibilmente fornito il supporto logistico. La Procura di Pescara aveva chiesto l'ergastolo per tutti e tre gli imputati.