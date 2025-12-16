Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Omicidio Sharon Verzeni, processo alle battute finali

AA

MILANO, 16 DIC - Si avvicina all'epilogo il processo in Corte d'assise a Bergamo per l'omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola e per il cui delitto è imputato Moussa Sangare, 30 anni. Il maliano ha prima confessato il delitto, sostenendo di avere ucciso la donna senza motivo per poi ritrattare. Sottoposto a perizia psichiatrica, è stato ritenuto capace di intendere e di volere. Nell'udienza di oggi prenderà la parola il pm Paolo Mandurino, che presumibilmente chiederà il massimo della pena per l'efferatezza del delitto (Sharon fu uccisa mentre faceva jogging da un uomo che nemmeno conosceva). Poi sarà la volta della parte civile, in rappresentanza della famiglia della vittima e, infine, la difesa di Sangare. Il 12 gennaio sono previste le repliche e la sentenza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario