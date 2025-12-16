Omicidio Sharon Verzeni, processo alle battute finali

MILANO, 16 DIC - Si avvicina all'epilogo il processo in Corte d'assise a Bergamo per l'omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola e per il cui delitto è imputato Moussa Sangare, 30 anni. Il maliano ha prima confessato il delitto, sostenendo di avere ucciso la donna senza motivo per poi ritrattare. Sottoposto a perizia psichiatrica, è stato ritenuto capace di intendere e di volere. Nell'udienza di oggi prenderà la parola il pm Paolo Mandurino, che presumibilmente chiederà il massimo della pena per l'efferatezza del delitto (Sharon fu uccisa mentre faceva jogging da un uomo che nemmeno conosceva). Poi sarà la volta della parte civile, in rappresentanza della famiglia della vittima e, infine, la difesa di Sangare. Il 12 gennaio sono previste le repliche e la sentenza.