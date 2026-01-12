Giornale di Brescia
Omicidio Sharon: Sangare chiede di lasciare il tribunale 'sono innocente'

BERGAMO, 12 GEN - "Mi sono già giudicato innocente": Moussa Sangare, a processo per l'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate a Terno d'Isola nella notte fra il 29 e 30 luglio 2024 ha interrotto l'arringa del suo avvocato e ha chiesto di tornare in carcere. "Non capisco cosa stia dicendo, sembra che mi stia implicando. Non voglio stare a sentire queste parole contro di me - ha detto - quando io mi sono già giudicato innocente. Per questo non ha senso stare qui". Davanti alla Corte d'Assise di Bergamo, dopo che l'avvocato Giacomo Maj parlava da circa mezz'ora, stamattina Sangare ha chiesto di lasciare l'aula e rientrare in carcere. Il legale ne ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste: "Lo faccio sulla base delle ultime dichiarazioni in ordine di tempo del mio assistito", ha specificato il legale: dopo il suo arresto per tre volte Sangare aveva confessato l'omicidio della barista di 33 anni che quella notte era uscita a passeggiare.

Argomenti
Omicidio SharonBERGAMO

