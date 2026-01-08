Omicidio nel Veneziano, arrestato il presunto killer

VENEZIA, 08 GEN - Un arresto è stato effettuato dai Carabinieri di Venezia nell'ambito delle indagini sull'uccisione del cittadino moldavo Sergiu Tarna, di 25 anni, trovato morto il 31 dicembre scorso, ucciso da un colpo di pistola alla tempia, in un terreno agricolo a Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia. Si tratterebbe - anticipano Il Gazzettino, La Nuova Venezia e il Corriere del Veneto - di un agente della Polizia Locale di Venezia. Sulla vicenda è convocata una conferenza stampa stamani alla Procura della repubblica di Venezia.