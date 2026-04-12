Omicidio nel Varesotto, arrestato un uomo di 50 anni

INDUNO OLONA, 12 APR - È stato arrestato nella tarda serata di ieri l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di Enzo Ambrosino, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Induno Olona al culmine di una violenta rissa in strada. E' un italiano di 50 anni, residente a Varese. Coinvolti nello scontro cinque persone, appartenenti a due diversi nuclei familiari. All'origine della rissa ci sarebbe una disputa economica legata a un debito di poche centinaia di euro. L'attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale insieme ai militari della Compagnia di Varese e coordinata dalla Procura, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 50enne. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato lui a colpire mortalmente il 30enne con un'arma da taglio durante la colluttazione. L'uomo, rimasto a sua volta ferito, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto disposto dal pubblico ministero, al termine di una dettagliata ricostruzione dei fatti. Nei giorni precedenti si erano già verificati accesi contrasti tra due giovani delle famiglie coinvolte, fino all'incontro avvenuto nella notte in via Porro, dove le parti si erano date appuntamento con l'intento di chiarire la vicenda. Il confronto è però rapidamente degenerato in uno scontro fisico, sfociato nella tragedia. Sul luogo dell'accaduto i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due coltelli, una mazza ferrata e altri oggetti contundenti, alcuni dei quali presentavano evidenti tracce di sangue. Tutti i soggetti identificati sono stati denunciati a vario titolo per rissa e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.