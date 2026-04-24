Omicidio nel Cagliaritano, un solo colpo di pistola mortale al petto

CAGLIARI, 24 APR - Un solo colpo al petto, forse sparato a distanza ravvicinata con una pistola di grosso calibro che non gli ha lasciato scampo. E' stato ucciso così Leonardo Mocci, il muratore di 23 anni assassinato nella notte tra mercoledì e giovedì in piazza Settimio Severo a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. E' quanto emerge dall'autopsia effettuata oggi dal medico legale Roberto Demontis incaricato dalla Procura per gli accertamenti necroscopici. L'autopsia è durata circa cinque ore e ha confermato quanto emerso dall'esame esterno subito dopo il delitto. i carabinieri della Compagnia di Quartu e del Comando provinciale di Cagliari, adesso hanno anche questo ulteriore elemento per ricostruito quanto accaduto a Monserrato. L'attività investigativa, in queste ore, è serrata. I militari dell'Arma non lasciano trapelare nulla, ma potrebbero aver già imboccato la pista giusta per risolvere il caso. Tante persone sono state sentite e i riflettori si sarebbero concentrati sui conoscenti della vittima e in particolare su tre giovani, tra i quali anche l'amico con il quale ha raggiunto il luogo dell'omicidio.