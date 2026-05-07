Omicidio nel Cagliaritano, scattano gli arrestati per i tre indagati

CAGLIARI, 07 MAG - Scattano gli arresti per Daniel Campus, 22 anni di Quartu, Gianmarco e Filippo Tunis, rispettivamente di 24 e 20 anni di Cagliari, indagati per omicidio volontario aggravato in concorso e rapina per la morte di Leonardo Mocci, il giovane di 23 anni ucciso con un colpo di pistola al petto a Monserrato la notte del 23 aprile scorso. L'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip viene eseguita in queste ore dai carabinieri. Secondo l'ipotesi relativa alla ricostruzione di quanto avvenuto in piazza Settimio Severo a Monserrato, Leonardo Mocci avrebbe accompagnato un amico a un appuntamento, ma non sapeva che si trattava di un incontro legato a una cessione di droga. Ma ad attenderli, non c'erano spacciatori ma rapinatori. Non è chiaro cosa sia avvenuto, forse c'è stato il tentativo di rapina ed è scoppiata una colluttazione culminata con il colpo di pistola al petto che ha ucciso il 23enne. L'amico è fuggito a bordo dell'auto di Mocci, per poi tornare in zona quando ormai c'erano già carabinieri e 118. Nel frattempo il 12, 19 e 22 maggio saranno effettuati gli accertamenti tecnici irripetibili sui dispositivi informatici sequestrati ai tre indagati. L'avvocato Fabio Basile, che rappresenta la famiglia della vittima, ha annunciato l'ipotesi di nominare come proprio consulente il dottor Gabriele Pitzianti; stessa cosa potrebbero decidere gli avvocati Alberto Pani e Francesca Mannai che difendono Campus e l'avvocato Riccardo Floris che rappresenta i fratelli Tunis.