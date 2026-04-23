Omicidio nel Cagliaritano, il 23enne aveva trascorso la serata con amici

CAGLIARI, 23 APR - Aveva trascorso la serata con alcuni amici in una abitazione di piazza Settimio Severo, Leonardo Mocci, il muratore di 23 anni ucciso con un colpo di pistola al petto durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto con gli amici in un appartamento fino a mezzanotte, poi insieme sarebbero scesi in strada. Forse il 23enne doveva ritornare a Villacidro, si è allontanato circa 40-50 metri dall'ingresso della palazzina quando è stato raggiunto da qualcuno che gli ha sparato un colpo di pistola al petto. Un proiettile a distanza ravvicinata che non gli ha lasciato scampo. I molti residenti della zona hanno sentito il colpo di pistola, qualcuno sicuramente si è affacciato alla finestra e ha visto a terra il 23enne ed è scattato l'allarme. A Monserrato sono arrivati carabinieri e 118. I medici hanno provato a lungo a rianimare il 23enne ma non c'è stato nulla da fare. I carabinieri adesso stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del muratore. Gli amici che hanno trascorso la serata con lui sono stati identificati e gli investigatori li stanno sentendo in caserma a Quartu. I militari stanno raccogliendo anche le testimonianze dei residenti e cercando di recuperare eventuali video di telecamere. Gli investigatori mantengono la massima riservatezza sullo sviluppo delle indagini che potrebbero aver già intrapreso una pista ben precisa.