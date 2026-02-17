Giornale di Brescia
++ Omicidio Maltesi: la Cassazione annulla l'ergastolo per Fontana ++

VARESE, 17 FEB - La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d'Appello bis che ha condannato all'ergastolo Davide Fontana: si riapre così per la terza volta in secondo grado il processo a carico del bancario 45enne che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, originaria di Sesto Calende, nell'abitazione di Rescaldina dove la donna viveva. La Cassazione ha giudicato non sufficienti le motivazione del secondo grado su un punto preciso: l'aggravante della premeditazione. Lo riporta La Prealpina.

