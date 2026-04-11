Omicidio in Salento, 50enne muore in ospedale con una ferita al collo

COPERTINO, 11 APR - Un uomo di 50 anni è stato ucciso questa sera a Copertino, in provincia di Lecce. La vittima è deceduta in ospedale, dove era stata portata in fin di vita. Il 50enne sarebbe stato attinto da colpi di arma da fuoco. La vittima è Stefano Toneo, 50 anni, di Copertino, pregiudicato per reati contro il patrimonio. È stato portato all'ospedale di Copertino da qualcuno che poi si è dileguato. Presentava una ferita al collo, probabilmente causata da un colpo d'arma da fuoco. Al momento non si sa dove si sia verificato l'agguato mortale. Indagano i carabinieri.