Omicidio in Calabria, la vittima è un cinquantenne

BOVALINO, 09 GEN - Omicidio a Bovalino, un centro della Locride. La vittima é un cinquantenne, Giancarlo Polifroni, con precedenti per droga. Polifroni era attualmente agli arresti domiciliari dopo avere trascorso un periodo in carcere. Sull'omicidio indagano i carabinieri della Compagnia di Locri. Secondo quanto si é appreso, persone non identificate avrebbero sparato contro Polifroni alcuni colpi di pistola da distanza ravvicinata davanti alla sua abitazione, in località "Ficarelle", dopo averlo invitato ad uscire. Al momento non si sa se la vittima conoscesse i suoi assassini e li abbia incontrati senza insospettirsi, cadendo così in un tranello. La morte del cinquantenne, raggiunto dai colpi di pistola in varie parti del corpo, é stata istantanea. Una delle ipotesi che i carabinieri stanno seguendo, senza però escluderne altre, è che il movente dell'omicidio sia da collegare ad una vendetta maturata negli ambienti dei trafficanti di droga.