Omicidio e traffici di droga, 17 arresti della Polizia nel Casertano

NAPOLI, 22 GEN - Dall'alba di oggi è in corso una maxi-operazione nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) da parte della Polizia di Stato, che sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea a carico di 17 persone, tra cui alcuni minorenni al tempo dei fatti. Gli indagati sono ritenuti responsabili di associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, omicidio, tentato omicidio, favoreggiamento personale, detenzione e porto abusivo di armi, uso di dispositivi telefonici in istituti penitenziari, acquisto, detenzione, raffinazione, vendita e trasporto di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'aver commesso i delitti avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà tipiche dei clan di camorra. All'operazione hanno preso parte circa 120 poliziotti della Questura di Caserta e di altri reparti della Polizia di Stato.