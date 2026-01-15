Omicidio e tentato omicidio nel carcere di Bari, due arresti

BARI, 15 GEN - Questa mattina la Polizia di Bari, su richiesta della Procura, ha arrestato due uomini ritenuti responsabili di tentato omicidio. Uno dei due arrestati è accusato anche di omicidio. Entrambi i reati contestati sono stati commessi nel carcere di Bari a ottobre del 2024. I particolari dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà negli uffici della Procura di Bari alle ore 10.30.