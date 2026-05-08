Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer

ROMA, 08 MAG - Assolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Lo hanno deciso i giudici dell'Assise d'Appello di Roma ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. I giudici hanno fatto cadere l'accusa nei confronti dell'imputato con la formula "per non avere commesso il fatto". Piscitelli venne freddato da un colpo di pisola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti. Per Calderon la Procura generale aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo ma anche il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.