Omicidio del patron di TelePordenone, Gip convalida fermo

PORDENONE, 09 MAR - Il Gip del Tribunale di Pordenone ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di Loriano Bedin, 67 anni, reo confesso dell'omicidio dell'imprenditore Mario Ruoso, 87 anni, storico patron dell'emittente TelePordenone. Bedin è accusato di aver aggredito l'imprenditore nel suo attico a Porcia colpendolo più volte alla testa con una spranga di ferro, provocandone la morte. Dopo il delitto l'uomo avrebbe cercato di far sparire le prove, gettando l'arma in un corso d'acqua e disfacendosi degli abiti sporchi di sangue. Secondo gli inquirenti, il movente sarebbe riconducibile a contrasti di natura economica tra i due. Bedin, per anni collaboratore tecnico dell' emittente televisiva fondata da Ruoso, avrebbe maturato un forte risentimento nei confronti dell' imprenditore dopo aver assunto ruoli amministrativi nella società radiotelevisiva, che dal 2024 è in liquidazione. Nel corso dell'udienza di convalida l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere.