Omicidio del patron di TelePordenone, c'è un sospettato

PORDENONE, 05 MAR - "C'è una persona in Questura a Pordenone sulla quale si nutrono forti sospetti rispetto al delitto del patron di TelePordenone". Lo ha detto, all'ANSA, il Procuratore della Repubblica, Pietro Montrone. "Tecnicamente non è ancora in stato di fermo - ha precisato - stiamo completando gli accertamenti. Non abbiamo ancora elementi sul possibile movente".

PORDENONE

