Omicidio del patron di TelePordenone, autopsia fissata per martedì

PORDENONE, 07 MAR - L'autopsia sul corpo di Mario Ruoso, di 87 anni, vittima dell'omicidio avvenuto nel suo attico di Porcia (Pordenone), sarà eseguita, martedì pomeriggio. Ad effettuare l'esame autoptico sarà il medico legale Antonello Cirnelli il quale era già intervenuto in occasione del ritrovamento del corpo indicando agli investigatori che poteva trattarsi di un fatto violento, escludendo la possibilità di una morte naturale o di una caduta accidentale. L'esame autoptico disposto dalla Procura dovrà chiarire con precisione le cause del decesso e fornire ulteriori elementi utili alle indagini, sebbene ci sia già stata confessione da parte dell'assassino. All'accertamento, irripetibile, potrà partecipare anche la difesa di Loriano Bedin, di 67 anni, che ha facoltà di nominare un proprio consulente tecnico per assistere alle operazioni peritali e valutare in modo indipendente gli esiti dell'esame.

