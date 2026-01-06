Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Omicidio del capotreno, un fermo nel Bresciano

AA

BOLOGNA, 06 GEN - Un uomo è stato fermato nel Bresciano nell'ambito delle ricerche di Marin Jelenik, il 36enne croato ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne, accoltellato all'addome ieri sera, 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un'area riservata ai dipendenti. L'individuo è stato bloccato dalla polizia di Stato a Desenzano del Garda. Sono in corso le verifiche per accertare l'identità. Il fermato era senza documenti e quindi bisogna attendere gli esiti degli accertamenti sulle impronte digitale per la conferma che si tratti del ricercato. Ma gli investigatori sono convinti che si tratti del 36enne croato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOLOGNA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario