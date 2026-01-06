Omicidio del capotreno, un fermo nel Bresciano
BOLOGNA, 06 GEN - Un uomo è stato fermato nel Bresciano nell'ambito delle ricerche di Marin Jelenik, il 36enne croato ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne, accoltellato all'addome ieri sera, 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un'area riservata ai dipendenti. L'individuo è stato bloccato dalla polizia di Stato a Desenzano del Garda. Sono in corso le verifiche per accertare l'identità. Il fermato era senza documenti e quindi bisogna attendere gli esiti degli accertamenti sulle impronte digitale per la conferma che si tratti del ricercato. Ma gli investigatori sono convinti che si tratti del 36enne croato.
