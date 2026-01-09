Omicidio del capotreno, Jelenic in silenzio davanti al gip

BRESCIA, 09 GEN - Sì è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida del fermo, nel carcere di Brescia, Marin Jelenic, il croato di 36 anni accusato dell'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome il 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna. L'uomo era stato fermato la sera dell'Epifania alla stazione ferroviaria di Desenzano del Garda, nel Bresciano, dove era arrivato in pullman dopo aver passato la notte precedente nella sala d'attesa dell'ospedale Niguarda di Milano. "Si riserverà di parlare con il magistrato titolare dell'inchiesta a Bologna" ha spiegato il difensore Luisella Savoldi.