Omicidio Aurora, l'indagato l'ha incontrata dove aveva aggredito altra donna

MILANO, 05 GEN - Emilio Gabriel Valdez Velasco, il peruviano accusato dell'omicidio di Aurora Livoli, ha incontrato la vittima sulla stessa banchina della metro di Milano dove poco prima aveva aggredito una connazionale. E' quanto emerge dalle immagini dalle telecamere del 28 dicembre scorso agli atti dell'inchiesta della procura. Le riprese sono della sera prima del ritrovamento della 19enne. Inquadrano attorno alle 22:30 l'uomo che dà la mano ad Aurora, si inginocchia ai suoi piedi e poi si allontana con lei. I pm sono al lavoro per capire se accusare l'uomo, che verrà interrogato giovedì, del reato di femminicidio previsto dalla nuova norma.

