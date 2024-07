Omicidio anziana, in appello inflitto ergastolo alla figlia

Rosina Carsetti in un fermo immagine tratto da RaiDue. Il corpo della donna, 78 anni, fu trovato la sera della vigilia di Natale nella sua casa di Montecassiano (Macerata). I familiari parlarono di rapina finita male ma per la morte dell'aziana sono stati ora arrestati la figlia, Arianna Orazi, e il nipote, Enea Simonetti, 12 febbraio 2021. ANSA/ FRAME DA RAIDUE +++ NO SALES - EDITORIAL USE ONLY +++