Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Omicidio a Vasto: il papà al giudice, 'ho agito per legittima difesa'

AA

VASTO, 23 APR - "Ho agito per legittima difesa". Sono queste le dichiarazioni spontanee rese da Antonio Sciorilli, l'uomo che ha ucciso il figlio Andrea in casa con tre colpi d'ascia domenica scorsa a Vasto, durante l'udienza di convalida dell'arresto. Il 52enne, accompagnato dai suoi avvocati Alessandro Orlano e Massimiliano Baccalà, si è comunque avvalso della facoltà di non rispondere, affidandosi solo alle dichiarazioni spontanee. Il gip del Tribunale di Larino si è riservato la decisione. I legali, a conclusione dell'udienza, hanno presentato istanza di revoca della misura cautelare o, in subordine, una meno afflittiva. È attesa per le prossime ore la decisione del giudice vastese.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Omicidio a VastoVASTO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario