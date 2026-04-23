Omicidio a Vasto: il papà al giudice, 'ho agito per legittima difesa'

VASTO, 23 APR - "Ho agito per legittima difesa". Sono queste le dichiarazioni spontanee rese da Antonio Sciorilli, l'uomo che ha ucciso il figlio Andrea in casa con tre colpi d'ascia domenica scorsa a Vasto, durante l'udienza di convalida dell'arresto. Il 52enne, accompagnato dai suoi avvocati Alessandro Orlano e Massimiliano Baccalà, si è comunque avvalso della facoltà di non rispondere, affidandosi solo alle dichiarazioni spontanee. Il gip del Tribunale di Larino si è riservato la decisione. I legali, a conclusione dell'udienza, hanno presentato istanza di revoca della misura cautelare o, in subordine, una meno afflittiva. È attesa per le prossime ore la decisione del giudice vastese.