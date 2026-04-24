Omicidio a Vasto: gip scioglie la riserva, il padre resta in carcere

VASTO, 24 APR - Resta in carcere Antonio Sciorilli, l'uomo reo confesso dell'omicidio del figlio Andrea di 21 anni con tre colpi d'ascia. Lo ha deciso il gip del Tribunale di Vasto, sciogliendo la riserva a cui si era riferito ieri a conclusione dell'udienza di convalida dell'arresto del 52enne da parte dei carabinieri. L'uomo, comparso davanti al giudice, si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha rilasciato ampie dichiarazioni spontanee in cui ha ammesso di aver ucciso il figlio per legittima difesa. Intanto, oggi e domani, il suo amico e difensore di fiducia, l'avvocato Massimiliano Baccalà si recherà nuovamente in carcere per parlare con il suo assistito. "Dopo l'udienza di convalida - ha detto il legale -, era molto provato, scosso, non era in sé. Spero di riuscire ad andare oggi ad incontrarlo e sicuramente domani". Oggi pomeriggio, alle 15.30, nella Chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista a Vasto, si svolgeranno i funerali di Andrea.