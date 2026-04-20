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Omicidio a Vasto, fermato il papà della vittima

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PESCARA, 20 APR - Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo. A confermare la notizia è l'avvocato dell'uomo, Massimiliano Baccalà. Il fermo sarebbe scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto la notte scorso nella caserma dei carabinieri della città abruzzese.

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