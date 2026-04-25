Omicidio a Vasto: difensore, 'Antonio sta realizzando solo ora'

CAMPOBASSO, 25 APR - "Solo ora sta iniziando a realizzare l'accaduto. La situazione di salute mentale di Antonio Sciorilli è precaria soprattutto dopo l'udienza di convalida. Non vedere la famiglia, la moglie e la figlia, che sono dei suoi punti di riferimento, non è facile". Così l'avvocato Massimiliano Baccalà, il difensore dell'uomo che ha ucciso il figlio Andrea con tre colpi d'ascia il 19 aprile scorso, in casa, al culmine di un litigio. "Al momento non ha ancora avuto occasione di incontrare i familiari che andranno la prossima settimana - prosegue il legale -. Siamo in attesa del deposito dell'elaborato peritale sull'autopsia e delle risultanze sull'analisi sui tre cellulari sequestrati. Quello che ora ci preme è lo stato di salute mentale di Antonio". L'uomo, ristretto in una cella di isolamento e guardato a vista, sarà sottoposto ad una visita dello psichiatra penitenziario come chiesto dagli avvocati Baccalà e Orlando. Intanto, nell'appartamento di casa Sciorilli sulla Circonvallazione Histoniense, a Vasto, sono intervenuti i Ris di Roma che faranno altre indagini e rilievi. L'abitazione è ancora sotto sequestro ma a conclusione degli accertamenti sarà restituita alla famiglia.