Omicidio a Pavia, 4 giovani denunciati per omissione di soccorso

MILANO, 22 APR - Quattro giovani, un 17enne e tre maggiorenni, sono stati denunciati per omissione di soccorso per la morte di Gabriele Vaccaro. Lo riporta La Provincia Pavese, che spiega che i quattro ragazzi sono scappati dopo che il loro amico aveva accoltellato a morte il venticinquenne di Favara (Agrigento). Lo proverebbe la videosorveglianza, che riprende il 16enne poi arrestato per l'omicidio e quattro ragazzi correre verso viale Matteotti dal parcheggio dell'ex area Cattaneo, luogo del delitto. Una corsa costata ai 4 una denuncia per omissione di soccorso, mentre nel frattempo il minorenne fermato rimane in custodia cautelare a Milano, al carcere minorile Cesare Beccaria. Gli agenti della questura di Pavia, dopo aver identificato i quattro ragazzi, hanno perquisito le loro abitazioni e sequestrato alcuni oggetti.