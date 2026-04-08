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Omicidio a Crema, trovato il coltello del delitto

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MILANO, 08 APR - I carabinieri di Crema hanno trovato il coltello con cui è stato ucciso l'altro ieri sera Hamza Salama, egiziano di 20 anni, in una strada di un quartiere periferico della città per il cui delitto è stato arrestato un diciassettenne marocchino. Non è stata ancora trovata traccia, invece, della spranga con la quale il minore avrebbe colpito ripetutamente la vittima. Il diciassettenne è atteso domani davanti al gip dei minori di Brescia per l'udienza di convalida del fermo per omicidio.

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