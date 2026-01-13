Omicidio a Cosenza, fermato il presunto responsabile

COSENZA, 13 GEN - Un uomo, Francesco De Grandis, è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di essere il responsabile dell'omicidio di Luca Carbone, il 48enne ucciso questa mattina a colpi d'arma da fuoco nel quartiere di Via Popilia a Cosenza. De Grandis è stato condotto in caserma per essere interrogato. Il fermato è un vicino di casa della vittima. Secondo la ricostruzione degli investigatori il movente sarebbe da rintracciare in alcuni dissapori di vicinato. L'uomo avrebbe esploso i colpi di pistola dal quinto piano del palazzo e uno ha colpito Carbone al torace. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Cosenza, Veronica Rizzaro. Subito dopo i primi rilievi i carabinieri hanno avviato una serie di perquisizioni nelle abitazioni del condominio dove viveva la vittima.