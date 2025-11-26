Omicidio 16enne in un parco, pene ridotte agli imputati
PESCARA, 26 NOV - Pene ridotte per i due minorenni che lo scorso anno uccisero a coltellate Christopher Thomas Luciani, conosciuto come Crox, in un parco a Pescara. La corte d'Appello dell'Aquila ha ridotto da 19 a 16 anni la condanna a uno degli imputati, escludendo l'aggravante della crudeltà. Per l'imputato il giudice ha anche accettato la proposta per il percorso di giustizia riparativa. Ridotta da 16 a 14 anni, invece, la pena per il secondo imputato.
