MUSCAT, 16 LUG - Quattro persone sono state uccise e molte altre ferite in una sparatoria in una moschea a Muscat, capitale dell'Oman. "La polizia reale dell'Oman - si legge in una nota - ha risposto a una sparatoria avvenuta nelle vicinanze di una moschea nella zona di Al-Wadi Al-Kabir".