Oman, petroliera colpita da nave carica di esplosivo, un morto

ROMA, 02 MAR - Il Centro per la sicurezza marittima dell'Oman ha riferito che la petroliera Mkd Vyom è stata attaccata da un'imbarcazione carica di esplosivo mentre navigava a 52 miglia nautiche dalla costa del governatorato di Muscat. Secondo quanto dichiarato sul loro account X, ripreso da Al Jazeera, un membro dell'equipaggio è rimasto ucciso dopo che l'attacco ha provocato un incendio e un'esplosione nella sala macchine. Il resto dell'equipaggio, composto da 21 persone, è stato evacuato.

ROMA

