Oman, da Usa e Iran apertura senza precedenti a nuove idee

GINEVRA, 26 FEB - L'Oman ha dichiarato che Iran e Stati Uniti si sono dichiarati aperti a nuove soluzioni, mentre i colloqui indiretti tra i due Paesi sono iniziati a Ginevra. Il ministro degli Esteri omanita Badr Albusaidi ha affermato che "i negoziatori hanno dimostrato un'apertura senza precedenti a idee e soluzioni nuove e creative", secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri rilasciata dopo l'incontro con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner.