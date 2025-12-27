Oltre un milione di case senza elettricità a Kiev e nelle aree vicine

KIEV, 27 DIC - Oltre un milione di case sono rimaste senza elettricità nella capitale ucraina, Kiev, e nelle aree circostanti dopo i nuovi massicci raid aerei russi. Lo ha riferito la compagnia energetica Dtek "Il primo raid ha lasciato senza elettricità oltre 700.000 clienti questa mattina, e altri 400.000 sono rimasti senza elettricità nella regione circostante la capitale", ha precisato Dtek su Telegram, aggiungendo che sta lavorando per ripristinare l'energia.