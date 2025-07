Oltre cento migranti sbarcati a Leuca, c'è anche donna incinta

CASTRIGNANO DEL CAPO, 23 LUG - Sono sbarcati poco prima della mezzanotte nel porto di Leuca 112 migranti soccorsi in serata dalla Guardia costiera a 40 miglia dalla costa salentina. Erano a bordo di una imbarcazione a vela di 12 mt alla deriva. Tra i migranti ci sono anche donne, tra cui una in avanzato stato di gravidanza e bambini, anche di pochi mesi. Quasi tutti provenienti dall' Afghanistan e poi Pakistan e Iran. La donna incinta e due uomini con ferite alle gambe sono stati portati in ambulanza all'ospedale di Tricase. L'operazione di soccorso si è svolta sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Bari.