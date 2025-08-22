Oltre 5.000 omicidi registrati in Ecuador in sette mesi del 2025

ROMA, 22 AGO - L'Ecuador sta vivendo l'anno più violento della sua storia, con oltre 5.000 omicidi registrati in soli sette mesi, secondo un rapporto ufficiale pubblicato sulla stampa locale e ripreso da Prensa Latina. Il Ministero dell'Interno ha segnalato 5.268 omicidi volontari tra gennaio e luglio, equivalenti a una morte violenta ogni 58 minuti e una media di 25 reati al giorno. Il dato rappresenta un aumento del 40,82% rispetto ai 3.741 casi nello stesso periodo del 2024 ed è il numero più alto nella storia del Paese. Il presidente Daniel Noboa ha esteso ieri lo stato di emergenza in vigore in quattro province ad altre tre località. Le misure autorizzano l'esercito e la polizia a effettuare perquisizioni, ispezioni e sequestri di abitazioni e corrispondenza. L'annuncio arriva dopo i massacri che hanno sconvolto il Paese, come l'omicidio di 11 persone a Playas il 19 luglio e di 17 in un bar a El Empalme il 27 luglio. Degli omicidi di quest'anno, 4.652 sono stati commessi con armi da fuoco, secondo il Ministero dell'Interno. La Corte Costituzionale esaminerà il nuovo decreto a seguito delle tensioni con l'Esecutivo, dopo aver annullato parzialmente alcune sezioni delle leggi promosse da Noboa. La Corte ha già messo in discussione il reiterato utilizzo del concetto di gravi disordini interni e ha esortato il governo a combattere le bande criminali con meccanismi ordinari.