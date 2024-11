Oltre 41mila visitatori per la tappa di Phuket del tour Vespucci

ROMA, 11 NOV - Grande successo di pubblico per nave Amerigo Vespucci a Phuket, 27/ma tappa del tour mondiale. Sono stati infatti oltre 41.000 i visitatori che hanno ammirato la nave più bella del mondo in occasione della sosta dal 6 al 10 novembre in Thailandia. In visita a bordo della nave scuola della Marina Militare anche il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida che ha consegnato il riconoscimento di ambassador "Ospitalità Italiana" a chef e ristoratori che hanno contribuito a sostenere e diffondere la conoscenza della cucina italiana in Thailandia. Il Masaf, fin dalla partenza da Genova nel luglio 2023, ha scelto Nave Amerigo Vespucci come una delle piattaforme per promuovere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco. "Il viaggio del Vespucci, simbolo della nostra tradizione, dell'eccellenza italiana ed emblema del Made in Italy, è un'occasione per raccontare quello che l'Italia sa fare - le parole del ministro -. Un sentito ringraziamento alla Marina Militare e a tutti gli uomini e le donne in divisa che ogni giorno con onore difendono la nostra libertà. Il nostro impegno nel valorizzare il Sistema Italia, attraverso il percorso di questo veliero e la qualità dei nostri prodotti, è un segno dell'orgoglio che proviamo verso la nostra nazione e chi, con coraggio, lo difende". Ad accogliere l'Amerigo Vespucci a Phuket l'ambasciatore d'Italia a Bangkok Paolo Dionisi. "Abbiamo riscontrato un grandissimo successo di visitatori e moltissimo entusiasmo per la sosta a Phuket - ha detto -. Oltre 41 mila persone hanno sfidato il caldo per visitare la nave più bella del mondo. È il porto, insieme a Los Angeles, dove si è avuto il maggior numero di visite nel corso del tour mondiale. È una conferma del successo dell'Italia, delle sue eccellenze e delle sue tradizioni, della passione dei suoi marinai e della visione strategica del Governo italiano che ha scelto di fare tappa in uno dei paesi più vibranti dell'Indo-Pacifico". A bordo anche il sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto che ha sottolineato l'importanza dei rapporti di cooperazione tra i due Paesi e dell'attività di naval diplomacy svolta dalla forza armata nell'area dell'Indo-Pacifico. La prossima tappa del tour mondiale del Vespucci sarà a Mumbai dal 28 novembre al 2 dicembre. In India tornerà anche il Villaggio Italia, l'esposizione pluriennale itinerante delle eccellenze italiane.