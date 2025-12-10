Oltre 30mila studenti all'incontro sul diritto alla protesta con Amnesty

MILANO, 10 DIC - La difesa dei diritti umani e il valore della protesta pacifica sono stati al centro dell'incontro, 'HUMANS - In difesa dei diritti umani' organizzato da Fondazione Conad Ets tramite il Progetto Scuola 2025-2026, realizzato da Unisona Aps e trasmesso in diretta streaming nazionale nel giorno dedicato alla Giornata Mondiale dei Diritti Umani. L'evento, realizzato in collaborazione con Amnesty International Italia, ha coinvolto oltre 33.000 studenti collegati da 311 istituti superiori di tutta Italia. Cuore dell'incontro è stato il tema del diritto di protesta, affrontato sia in prospettiva attuale che storica, grazie ai percorsi educativi messi a disposizione da Amnesty International Italia. Attraverso attività suggerite dai materiali didattici inviati alle scuole nelle settimane precedenti - come le dispense Il diritto di protestare, La protesta nelle immagini e La protesta nelle canzoni - gli studenti hanno potuto riflettere sull'importanza della libertà di espressione e di riunione pacifica, scoprendo come le grandi manifestazioni del passato abbiano contribuito a conquistare diritti oggi considerati fondamentali. Il percorso ha stimolato i ragazzi a interrogarsi sulle ragioni che spingono le persone a manifestare, sulle modalità con cui può essere esercitato il dissenso, sulle conseguenze, talvolta repressive, che colpiscono chi difende pacificamente i diritti umani in diversi Paesi del mondo. Alla diretta hanno partecipato anche attivisti, formatori, esperti di diritti umani e testimonial come Riccardo Noury, portavoce nazionale Amnesty International Italia.