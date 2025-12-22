Oltre 25mila iscritti al 'semestre filtro' hanno ottenuto almeno un 18

ROMA, 22 DIC - Gli studenti che hanno superato almeno un esame a Medicina sono 25.450: sono coloro che hanno ottenuto, tra il primo e il secondo appello, un voto almeno pari o superiore al 18 a Chimica, Farmacia e Biologia e quindi è questa la platea che, sulla base della possibilità di recupero dei crediti, si potrà iscrivere a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e corsi affini. E' quanto sta emergendo in queste ore anche se i risultati del secondo appello del semestre aperto si conosceranno solo domani. Oltre a coloro i quali hanno superato i 3 esami, saranno iscritti ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria anche chi ha superato uno o due esami con la possibilità di recuperare il debito d'esame presso la sede universitaria che gli sarà assegnata. "Come regalo di Natale la ministra Bernini prepara l'esclusione di migliaia di studenti dai corsi di Medicina e il rischio di perdere un anno di studi. Non ci stiamo, i correttivi sulla riforma del semestre filtro non bastano perché la selezione a Medicina è sbagliata alla radice. Serve formare medici, investire sulla sanità e assumere personale. Il semestre filtro, esattamente come il numero chiuso, va in direzione opposta e giustifica il disinvestimento sul servizio sanitario nazionale e restrizione dell'accesso ai corsi", dicono intanto i giovani di Cambiare Rotta, che domani alle 15 terranno un presidio davanti al ministero.