'Oltre 100.000 separazioni familiari a seguito delle deportazioni di Trump'

NEW YORK, 18 MAG - Oltre 100.000 bambini sono stati separati dai propri genitori nel corso della stretta sull'immigrazione attuata dall'amministrazione di Donald Trump e circa tre quarti di questi piccoli sono con ogni probabilità cittadini americani. E' quanto emerge dalle stime della Brookings Institution, riportate dal New York Times. I ricercatori, il cui rapporto si fonda su un'analisi statistica dei migranti detenuti, sostengono che i numeri ufficiali siano sottostimati a causa delle modalità con cui il governo raccoglie tali informazioni. In una nota, il dipartimento per la sicurezza interna Usa ha affermato che ai genitori viene offerta la possibilità di scegliere se essere rimpatriati insieme ai propri figli, oppure se affidare i figli nati negli Stati Uniti a una persona da loro designata.