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Italia e Estero

Olanda contro il nuovo bilancio Ue, 'sia più snello, il negoziato sarà lungo'

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BRUXELLES, 24 APR - "Negozieremo sul bilancio pluriennale Ue per molti mesi. Ci sono molti Paesi che, come noi, chiedono un bilancio più snello e moderno. Stiamo creando un ampio fronte", per ora insieme a "Irlanda e Paesi scandinavi". Lo ha detto il premier dei Paesi Bassi, Rob Jetten, a margine l vertice Ue informale a Cipro, in merito alle trattative sul quadro finanziario pluriennale 2028-2034, indicando l'asse con i Paesi frugali. Il leader olandese ha criticato la proposta di Bruxelles di introdurre nuove risorse proprie nel bilancio. "A volte si sovrappongono alle imposte nazionali. Vogliamo evitare la doppia imposizione", ha sottolineato.

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