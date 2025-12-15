Olanda, 22 arresti per protesta contro il concerto del cantore dell'esercito israeliano

(ANSA-AFP) - L'AIA, 15 DIC - La polizia olandese ha arrestato 22 persone dopo gli scontri di ieri con i manifestanti fuori da una sala concerti di Amsterdam che ospitava un'esibizione del cantore ufficiale dell'esercito israeliano, Shai Abramson. "La polizia - si legge in una nota ufficiale - è intervenuta più volte per tenere a distanza i manifestanti e mantenere l'ordine pubblico". Usati manganelli mentre i dimostranti facevano esplodere bombe fumogene. Un agente avrebbe riportato ferite lievi. La polizia ha anche arrestato 22 persone per reati che includevano la violazione del regolamento di assembramento pubblico, il possesso di fuochi d'artificio e la resistenza all'arresto. Inizialmente Abramson avrebbe dovuto dirigere il concerto annuale pubblico di Hanukkah del Concertgebouw domenica pomeriggio, ma il piano ha suscitato proteste pubbliche a causa dei suoi legami con l'esercito israeliano. La partecipazione all'evento pomeridiano è stata annullata e sostituita da un invito a cantare in due concerti serali privati. (ANSA-AFP).