Ok Trump a 300 membri della Guardia nazionale a Chicago

WASHINGTON, 04 OTT - Il presidente Donald Trump ha autorizzato l'attivazione di 300 membri della Guardia Nazionale a Chicago, contro la volontà del governatore dell'Illinois. Lo ha annunciato la Casa Bianca, mentre sale la tensione nella città e alla sua periferia per i raid degli agenti federali contro gli immigrati illegali. Una donna è stata ferita da colpi d'arma da fuoco sparati dai poliziotti governativi durante un'operazione di controllo nel quartiere Brighton Park.

WASHINGTON

