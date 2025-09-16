'Ok di Trump a primo pacchetto di armi a Kiev pagato da alleati'
epa12382602 US President Donald Trump speaks to the press before boarding Marine One en route to the United Kingdom on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 16 September 2025. Trump spoke about the ongoing war in Gaza, tariffs, and his trip to the UK. EPA/BONNIE CASH / POOL
AA
NEW YORK, 16 SET - L'amministrazione Trump ha approvato il primo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina pagato dagli alleati. Lo riporta Reuters sul proprio sito citando alcune fonti. Gli aiuti sono i primi basati sul nuovo meccanismo messo a punto che prevede la fornitura all'Ucraina di armi provenienti dalle scorte statunitensi pagate con i fondi dei paesi della Nato.
