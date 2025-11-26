Ok definitivo della Camera al ddl semplificazione,124 i sì

ROMA, 26 NOV - L'aula della Camera ha approvato in via definitiva il ddl recante "disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese". Il provvedimento, collegato alla manovra, ha ottenuto 124 sì, 73 voti contrari registrando 6 astenuti.