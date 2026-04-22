Ok definitivo del Senato al decreto Niscemi, è legge

ROMA, 22 APR - Via libera definitivo del Senato al cosiddetto decreto Niscemi. Il provvedimento introduce misure urgenti dopo il maltempo che dal 18 gennaio ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria ed è stato votato per alzata di mano. In aula Avs ha annunciato il voto contrario mentre a quanto si apprende, gli altri gruppi di opposizione si sono astenuti. Approvato già alla Camera, è così convertito in legge.