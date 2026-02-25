Ok definitivo al Senato al decreto Ucraina con la fiducia

ROMA, 25 FEB - L'aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul decreto Ucraina, approvando il testo per la conversione definitiva in legge. A favore 106 parlamentari, 57 contrari e due si sono astenuti. Al Senato il voto con la fiducia è unico e di conseguenza hanno votato 'no' tutte le opposizioni (Pd, M5s, Avs, Italia viva e Azione). Compreso il gruppo di Carlo Calenda, storicamente pro Kiev, i Democratici e i renziani che hanno sempre approvato il sostegno, anche militare, all'Ucraina (tranne nei casi di voto di fiducia). "Siamo stati costretti dalla fiducia", è stato il coro unanime sentito in Aula e accusando la maggioranza di aver blindato il testo "per coprire le vostre differenze e difficoltà", ha detto Alessandro Alfieri del Pd.