Ok dal Cdm per caregiver, ora iter parlamentare d'urgenza

ROMA, 12 GEN - Dopo l'ok del Consiglio dei ministri, arrivato nel pomeriggio di lunedì, comincerà ora l'iter parlamentare "con procedura d'urgenza" per il disegno di legge dei caregiver che assegnerà un contributo fino a 400 euro al mese solo a quanti convivono ed assistono un parente per circa 13 ore al giorno (pari a oltre 91 ore a settimana), a patto che abbiano un Isee annuo non superiore ai 15mila euro. Lo ha annunciato la stessa ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli dicendo 'non posso dire di essere felicissima, ma contenta che si metta un primo tassello molto importante per la vita di tante persone e di tante famiglie". Locatelli ha ammesso che si tratta di un Isee "basso" e si è augurata che proprio "durante l'iter parlamentare" ed "anche in futuro" si possa "innalzare e migliorare". "Mettiamo un punto fermo - ha puntualizzato -, dal quale non si torna più indietro, dal quale poter proseguire e migliorare da qui e per il futuro proposte e misure. Finalmente disponiamo di risorse certe, stanziate in Legge di Bilancio: 257 milioni di euro, l'unica copertura certa che sia mai stata individuata per dare seguito a una risposta concreta di riconoscimento".