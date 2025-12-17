Ok Camera a risoluzione maggioranza, sanzioni a Mosca su basi solide

ROMA, 17 DIC - L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza (bocciando tutte quelle di opposizione) in vista delle comunicazioni al consiglio Ue con 177 sì e 123 no. Il documento punta, tra le altre cose, a "proseguire ogni sforzo per sostenere il processo di pace per l'Ucraina, continuando a collaborare con gli Stati Uniti e mantenendo coeso il fronte europeo". Altro obiettivo è "continuare ad agire nei confronti della Federazione Russa - ricorrendo a tutti gli strumenti della diplomazia incluso quello sanzionatorio, senza prescindere dal coordinamento con gli altri Stati membri del G7 e alla luce di solide basi giuridiche e finanziarie".