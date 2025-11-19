Giornale di Brescia
Oim, 555 morti nel Mediterraneo centrale da inizio anno

- TUNISI, 19 NOV - Almeno 555 persone sono morte e 538 risultano disperse sulla rotta del Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno al 15 novembre. Lo rende noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X. Nello stesso periodo, precisa l'agenzia dell'Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 24.673, di cui 21.407 uomini, 2.162 donne, 896 minori e 208 di cui non si conoscono i dati di genere.

